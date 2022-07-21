Haberler Konyaspor BATE KONYASPOR ASPOR ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Bate Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

BATE KONYASPOR ASPOR ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Bate Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Belarus temsilcisi Bate Borisov ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bate Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 20:00 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 20:30
BATE KONYASPOR ASPOR ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Bate Borisov - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Konyaspor maçı saat kaçta oynanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Konyaspor, 3. ön eleme turu için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bate Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bate Borisov ile Konyaspor arasında oynanacak müsabaka 21 Temmuz Perşembe saat 22:00'de A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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BATE BORISOV - KONYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bate Borisov: Scherbitski, Bordachev, Filipovic, Malkevich, Sazontchik, Bocherov, Nechaev, Bessmertny, Gromyko, Milic, Oreshkevich

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Uğurcan Yazğılı, Michalak, Amilton, Cikalleshi

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Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta?
Bate Borisov - Konyaspor maçı saat kaçta?
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