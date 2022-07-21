BATE Borisov - Konyaspor maç sonucu: 0-3 (BATE Borisov - Konyaspor maç özeti)

Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, 2. eleme turu ilk maçında Bate Borisov ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, Konya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı ve yeniden Konya'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde avantajı kaptı. A Spor ekranlarında yayınlanan mücadelede temsilcimizin gollerini 39. dakikada Zymer Bytyqi, 58. dakikada Michalak ve 90+5. dakikada Muric kaydetti. Bu skorla beraber yeşil-beyazlılar rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Temsilcimizde 40. dakikada Uğurcan Yazgılı kırmızı kart gördü.

Konyaspor, BATE Borisov eşleşmesini galip olarak tamamlarsa UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İKİ MAÇ DA KONYA'DA

UEFA'nın Belarus takımlarına getirdiği yaptırım dolayısıyla BATE Borisov, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını seyircisiz ve tarafsız sahada oynayacaktı. Konyaspor eşleşmesi sonrası ilk maçı Konya'da, seyircisiz oynamayı kabul ettiler ve bu durumda yeşil-beyazlı temsilcimiz ilk maç gibi ikinci maçı da kendi sahasında oynayacak. Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı desteklediği için böyle bir karar alındı.

İlki seyircisiz oynandı, rövanşı ise seyircili olacak...

İŞTE MAÇIN GOLLERİ