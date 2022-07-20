Bate Borisov maçı öncesi Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut konuştu!

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Bate Borisov ile karşılaşacak. Temsilcimizin teknik direktörü İlhan Palut mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Palut, "Konferans Ligi bizim için önemli. Gruplara katılmak istiyoruz. Zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Bate bunlardan bir tanesi. Son derece organize bir takımla oynayacağız. Bate'nin Avrupa alışkanlığı var. İlk maçta iyi bir sonuç almak için çıkacağız. Oğulcan'ın bir sakatlığı var. İki maçta da bizimle olamayacak" ifadelerini kullandı.