Forvete Palo

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'un Finlandiyalı golcüsü Joel Pohjanpalo, transferin de gözdesi oldu. Transferin hareketli kulüplerinden, Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Konyaspor'un, Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, santrfor Muhammet Demir, stoperler Calvo, Kahraman Demirtaş, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı ve kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna katarken, Finlandiyalı yıldız golcü için de girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

LEVERKUSEN'DEN AYRILACAK

Anadolu Kartalı; Süper Lig'de boy gösterdiği 33 maçta attığı 16 golle dikkatleri üzerine çeken Palo için kulübü Bayer Leverkusen ile kıran kırana pazarlık yaptığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi. Alman ekibinin bu sezon kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki yıldız santrforun da futbol kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı ve önceliği kulüplerin görüşmesine bıraktığı kaydedildi. Sözleşmesinin son yılına giren Finlandiyalı forvete Avrupa ve Süper Lig'den de teklifler olduğu ifade edildi.

SON PROVA BAŞAKŞEHİR'LER'LE

Ülkemizi UEFA Konferans Liginde temsil edecek olan Konyaspor, 21 Temmuz'daki BATE Borisov maçı öncesinde son hazırlık karşılaşmasını yine Avrupa'daki temsilcilerimizden Başakşehir'le yapacak. Anadolu Kartalı, Başakşehir'le 15 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de İstanbul'da karşılaşacak.