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Konyaspor'da prova Şehir'le

Ülkemizi UEFA Konferans Liginde temsil edecek olan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Konferans Ligi'nde 21 Temmuz'daki BATE Borisov maçı öncesinde son hazırlık karşılaşmasını ise 14 Temmuz Perşembe günü yine Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ile gerçekleştirecek.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Konyaspor'da prova Şehir'le
Ülkemizi UEFA Konferans Liginde temsil edecek olan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Konferans Ligi'nde 21 Temmuz'daki BATE Borisov maçı öncesinde son hazırlık karşılaşmasını ise 14 Temmuz Perşembe günü yine Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ile gerçekleştirecek.
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