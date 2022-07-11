Konyaspor'da prova Şehir'le

Ülkemizi UEFA Konferans Liginde temsil edecek olan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Konferans Ligi'nde 21 Temmuz'daki BATE Borisov maçı öncesinde son hazırlık karşılaşmasını ise 14 Temmuz Perşembe günü yine Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ile gerçekleştirecek.
Ülkemizi UEFA Konferans Liginde temsil edecek olan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Konferans Ligi'nde 21 Temmuz'daki BATE Borisov maçı öncesinde son hazırlık karşılaşmasını ise 14 Temmuz Perşembe günü yine Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Başakşehir ile gerçekleştirecek.