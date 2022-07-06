Avrupa vatan meselesi

Konyaspor'un Altay'dan renklerine bağladığı genç yenetek Cebrail Karayel Avrupa için iddialı konuştu. 21 Temmuz'daki BATE Borisov maçına hırslı hazırlandıklarını belirten 27 yaşındaki sağ bek, "Avrupa farklı bir mecra, ben konuya vatan meselesi olarak bakıyorum" dedi.
Konyaspor'un Altay'dan renklerine bağladığı genç yenetek Cebrail Karayel Avrupa için iddialı konuştu. 21 Temmuz'daki BATE Borisov maçına hırslı hazırlandıklarını belirten 27 yaşındaki sağ bek, "Avrupa farklı bir mecra, ben konuya vatan meselesi olarak bakıyorum" dedi.