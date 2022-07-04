Konyaspor'da savunmaya Calvo hamlesi

Anadolu Kartalı, ABD MLS Ligi'nde San Jose'de forma giyen 29 yaşındaki yıldız stoperle anlaşmaya vardı. Tecrübeli savunmacının hafta içinde gelerek imzayı atacağı öğrenildi

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına erken başlarken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Anadolu Kartalı; Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, stoper Kahraman Demirtaş, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı ve kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna katarken, transferin gözdesi olan yıldız stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifini de ABD'de buldu.

2+1 YILLIK İMZA ATACAK

Birçok kulübün de peşindeki Kosta Rikalı Francisco Calvo'yu radarına alan Konya ekibi, transferde büyük bir aşama kaydetti. Yeşil-beyazlıların, 29 yaşındaki sol stoperle 2+1 yıllığına anlaştığı ve hafta içinde imzanın atılacağı öğrenildi. Calvo, 74 kez milli oldu ve Dünya Kupası'nda da boy gösterecek. ABD MLS Ligi'nde San Jose'de 15 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağlayan yıldız futbolcu, ülkesi ve ABD dışında Danimarka'da Nordsjaelland'da 6 ay süren bir yurt dışı macerası yaşadı.

Francisco Calvo, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda da boy gösterecek.

İÇERİDE İKİ İMZA

Konyaspor, sözleşmelerinin son yılına giren 32 yaşındaki Brezilyalı sol bek Guilherme ve 25 yaşındaki Kosovalı sol açık Bytyqi'nin kontratlarını uzatmaya hazırlanıyor. İki futbolcuyla da kamp dönüşü masaya oturulacak.