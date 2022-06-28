Forvete Viking golcü

Gulbrandsen, 2020- 21'de Başakşehir'de en parlak sezonunu geçirdi. 37 maçta 11 golle sezonu tamamladı. 2019-20'de ise Başakşehir'le tarihi şampiyonluğu yaşayan kadronun bir parçası oldu.

21 TEMMUZ'A YETİŞECEK

Avrupa'daki temsilcimiz Konyaspor, transfere hız verdi. Anadolu Kartalı, transferleri 21 Temmuz'da Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki BATE Borisov maçına yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Norveç'in tüm yaş kategorilerinde milli formayı giyen Gulbrandsen, 3 kez A Milli Takım'da boy gösterdi.



Konyaspor'da transfer bitmiyor. Anadolu Kartalı; Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, stoper Kahraman Demirtaş, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı'nı kadrosuna katarken, santrfora Türkiye'den bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Hedefteki futbolcunun; Başakşehir'den ayrılan Fredrik Gulbrandsen olduğu öğrenildi. Şampiyon kadrodan

Norveç'in tüm yaş kategorilerinde milli formayı giyen Gulbrandsen, 3 kez A Milli Takım'da boy gösterdi.

BU HAFTA NETLEŞİR

Süper Lig'de son 3 sezonda Başakşehir forması giyen 29 yaşındaki Norveçli santrfor, toplam 100 maça çıkarken, 18 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.75 boyundaki tecrübeli forvet, geçen sezon 29 maçta 5 gol, 2 asist katkısı sağladı. Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un da Gulbrandsen'e ilgisi olduğu bildirilirken, Viking golcünün Konya ekibine daha sıcak baktığı kaydedildi.



STOPERE YA CALVO, YA MAXSÖ

Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a satan Konyaspor, yerine arayışlarını sürdürüyor. Anadolu Kartalı, Göztepe'den Kahraman Demirtaş'ı alırken, yabancı bir oyuncuyu daha kadrosuna katacak. Bu isimlerin ABD MLS Ligi'nde San Jose'den Kosta Rikalı Calvo ve ülkemizde bir dönem Osmanlı'da (şu anki adı Ankaraspor) oynayan Danimarkalı Maxsö, olduğu öğrenildi. İki stoper arasında 29 yaşındaki Calvo'nun yeşil- beyazlı formaya daha yakın olduğu bildirildi.

Calvo, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösterecek.