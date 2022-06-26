Konyaspor stoperini buldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek Konyaspor, hem ligde, hem de Avrupa'da iddialı olmak adına güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Şu ana kadar 7 transfer yapan yeşil-beyazlılar, Galatasaray'a giden Abdülkerim Bardakcı'nın yerine de son olarak İzmir ekibi Göztepe'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile anlaşmaya vardı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Belçikalı takımlarından RCS Verviers alt yapısında yetişen Kahraman Demirtaş, Süper Lig'de son olarak Göztepe'de oynadı. 1994 doğumlu stoper, 2021-2022 sezonunda 23'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol atmayı başardı. Konyaspor, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Demirtaş için bonservis bedeli ödemedi.