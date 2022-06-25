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Konyaspor Kahraman Demirtaş’ı kadrosuna dahil etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, son olarak Göztepe forması giyen Kahraman Demirtaş’ı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip Kahraman ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 18:09
Konyaspor Kahraman Demirtaş’ı kadrosuna dahil etti

Konyaspor, 28 yaşındaki stoper Kahraman Demirtaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

şmasının ardından boşalan stoper mevkisine Kahraman Demirtaş'ı transfer ederek takviye yaptı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza töreninde Kahraman Demirtaş kendisini 2+1 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

ika takımlarından RCS Verviers alt yapısında yetişen Kahraman, Süper Lig'de son olarak Göztepe forması giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen Kahraman Demirtaş, 2021-2022 sezonunda 23'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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