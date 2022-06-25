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Gol makinesi istiyorum

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oyun tarzı agresif oyuncu istediğine değinen Palut, "Takım savunmasına katkı yapabilen, defans arkasına koşu yapan, ikili mücadelelerde teslim olmayacak, bunun yanında da atabildiği kadar çok gol atacak oyuncu istiyorum" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Gol makinesi istiyorum
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oyun tarzı agresif oyuncu istediğine değinen Palut, "Takım savunmasına katkı yapabilen, defans arkasına koşu yapan, ikili mücadelelerde teslim olmayacak, bunun yanında da atabildiği kadar çok gol atacak oyuncu istiyorum" dedi.
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