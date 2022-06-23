Stopere Calvo

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına erken başlarken, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Anadolu Kartalı; Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı'nı kadrosuna katarken, transferin gözdesi olan yıldız stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifini de ABD'de buldu. Konya ekibi, birçok Avrupa kulübünün de peşindeki Kosta Rikalı Francisco Calvo'yla ilgileniyor.



TRANSFERİ ROMANO DUYURDU

Ünlü İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano, 29 yaşındaki tecrübeli stoperle Konyaspor'un da istediğini belirtti. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan Calvo, 74 kez milli oldu ve Katar'daki Dünya Kupası'nda da ülkesi için forma giyecek. 1.80 boyundaki başarılı savunmacı, Halen devam eden ABD MLS Ligi'nde San Jose'de ter döktüğü 13 maçta 2 gol, 1 asist katkısı sağladı. Yıldız futbolcu, ülkesi ve ABD dışında kariyerinde Danimarka ekibi Nordsjaelland'da sadece 6 ay süren bir yurt dışı macerası yaşadı.



74 kez milli formayı giyen Francisco Calvo, Kosta Rika'nın Dünya Kupası'na gitmesinde büyük bir pay sahibi oldu.