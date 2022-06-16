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Konyaspor’da Berke atağı

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor, kaleye takviye konusunda rotasını Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'e çevirdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Konyaspor’da Berke atağı
Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor, kaleye takviye konusunda rotasını Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'e çevirdi. İlhan Palut'un Avrupa'yı da düşünerek Sehic'le forma rekabetine girecek bir kaleci arayışında olduğu ve bu doğrultuda 22 yaşındaki genç eldiven için girişimlerin başlamasını talep ettiği öğrenildi. İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın peşinde olduğu, Altınordu altyapısından yetişen Özer, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerde 19 maçta forma giyerken, 20 gol yedi ve 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
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