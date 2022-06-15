Konya ve Başakşehir’in rakipleri belli oluyor

Konyaspor ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri bugün belirlenecek. Avrupa'nın üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü Konyaspor ve 4'üncüsü Başakşehir'in muhtemel rakipleri saat 14.00'te başlayacak olan kura çekiminde belirlenecek. Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.