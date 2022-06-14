Konya’da iki aday

Transferin hareketli kulübü Konyaspor, forvet takviyesi için kesenin ağzını açtı. Şu ana kadar 6 transfer yapan Anadolu Kartalı, Zenit'le sözleşmesi sona eren Dzyuba ve Genoa'yla kontratının son ayındaki Destro'yu gündemine aldığı öğrenildi.
Transferin hareketli kulübü Konyaspor, forvet takviyesi için kesenin ağzını açtı. Şu ana kadar 6 transfer yapan Anadolu Kartalı, Zenit'le sözleşmesi sona eren Dzyuba ve Genoa'yla kontratının son ayındaki Destro'yu gündemine aldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların iki transfer için de tüm şartlarını zorladığı bildirildi.