Haberler Konyaspor Konya’da iki aday

Konya’da iki aday

Transferin hareketli kulübü Konyaspor, forvet takviyesi için kesenin ağzını açtı. Şu ana kadar 6 transfer yapan Anadolu Kartalı, Zenit'le sözleşmesi sona eren Dzyuba ve Genoa'yla kontratının son ayındaki Destro'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Konya’da iki aday
Transferin hareketli kulübü Konyaspor, forvet takviyesi için kesenin ağzını açtı. Şu ana kadar 6 transfer yapan Anadolu Kartalı, Zenit'le sözleşmesi sona eren Dzyuba ve Genoa'yla kontratının son ayındaki Destro'yu gündemine aldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlıların iki transfer için de tüm şartlarını zorladığı bildirildi.
DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Dursun Özbek kararını verdi! Galataaray'da takımın yıldızı ayrılıyor
İtalya'daki helikopter kazasında flaş gelişme: Karakutu enkazda bulunamadı!
Jesus hakklı çıktı! "Rekor kıracak" demişti
Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor 100. yılını kutluyor
Yasir Subaşı Konyaspor’da
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Asgari ücret zammı için Başkan Erdoğan'dan açıklama
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko kupasını aldı! İşte görüntüler... Fenerbahçe Beko kupasını aldı! İşte görüntüler... 01:03
Fenerbahçe Beko kupasını aldı! İşte görüntüler... Fenerbahçe Beko kupasını aldı! İşte görüntüler... 01:03
Gerard Pique'ye şok! Yollar ayrılıyor Gerard Pique'ye şok! Yollar ayrılıyor 00:56
Şampiyon Fenerbahçe! Şampiyon Fenerbahçe! 00:55
Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı! Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı! 00:45
Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı! Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı! 00:45
Daha Eski
Fransa'ya bir darbe de Hırvatistan'dan! Fransa'ya bir darbe de Hırvatistan'dan! 00:37
Fransa'ya bir darbe de Hırvatistan'dan! Fransa'ya bir darbe de Hırvatistan'dan! 00:28
Şampiyon Fenerbahçe Beko! Şampiyon Fenerbahçe Beko! 00:26
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik 00:26
Jesus hakklı çıktı! "Rekor kıracak" demişti Jesus hakklı çıktı! "Rekor kıracak" demişti 00:25
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 00:25