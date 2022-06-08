Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, ''Maksimum fayda, minimum harcama ilkesiyle hareket ediyoruz.'' dedi.

Özgökçen, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinden bu yana kurumsallığa önem verdiklerini ifade etti.

Ekonomik açıdan kulübü zedelemeyecek ve takım oyununu oynayabilecek sporcuların transferlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Özgökçen, "Takımdaki uyumu gördükten sonra kendimize bir hedef belirledik. İlk 10 hedefini aslında daha lig başlamadan güncellemiştik. Bu dönemlerde zor anlar yaşadık, üzücü hadiseler oldu. Ahmet Çalık kardeşimizin vefatı hem bizi hem futbolcu kardeşlerimizi hem de ülkemizi yasa boğdu. Yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Fatih Korkmaz'ı kaybettik. O da çok önemli kayıptı." diye konuştu.

TRANSFERLER SÜRECEK

Sezonu Konyaspor'un 3. bitirdiğini anımsatan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Konyaspor, ligi tarihindeki en yüksek puanla bitirdi. Üçüncülük bu dönem için bir başarı olabilir. Bu şehir hep en üstü hak ediyor. Dolayısıyla da mutlaka şampiyon olacaktır. 5 yıl ara verdiğimiz Avrupa maceramıza başlıyoruz, önemli bir deneyim olacak. Bunu için hazırlıklarımıza başladık. Sezonun erken başlaması, Dünya Kupası ve Avrupa maçları nedeniyle transferlerin çok erken bitirilmesi gerektiğini düşündük ve scout ekibimiz ligin ilk yarısından sonra yurt dışında tespitlere başladı. Transfere 5 oyuncuyla başladık. Bu daha bu devam edecek. Konyaspor'un 1 lirasını heba etmemek lazım. Bu politikadan da hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Maksimum fayda, minimum harcama ilkesiyle hareket ediyoruz. Aldığımız 5 futbolcudan 4'ünü bonservis ödemeden aldık. Sadece Robert Muric'e bonservis ödeyerek transferleri gerçekleştirdik."

Özgökçen, kombine bilet fiyatlarının geçen sezonla aynı kalacağını da sözlerine ekledi.