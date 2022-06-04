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Muric Konyaspor’a

Anadolu Kartalı, daha önce de transfer gündemindeki Rijeka’nın Hırvat yıldızı için teklifte bulundu. 26 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 12 gol, 10 asist katkısı sağladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Muric Konyaspor’a

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, transferde hız kesmiyor. Şu ana kadar orta sahayı Paz, sağ beki Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'le takviye eden Anadolu Kartalı, sağ kanada da Hırvat yıldız futbolcu Robert Muric'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlılar'ın, daha önce de transfer gündemindeki 26 yaşındaki genç kanat oyuncusu için kulübü Rijeka'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Konyaspor kurmaylarının, transferi gerçekleştirmek adına tüm şartlarını zorladığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 karşılaşmada 12 gol, 10 asist katkısı sağlayan, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Muric, Hırvatistan'ın A Milli Takım hariç tüm alt yaş kategorilerinde ter döktü. Başarılı futbolcu, 10 numara ve sol kanat mevkisinde de oynayabiliyor.

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