Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Bu sezonun flaş ekibi Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.
Bu sezonun flaş ekibi Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.
Yeşil-beyazlıların transferde anlaşma sağladığı Bruno Paz, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi tribünden izledi.
BRUNO PAZ DOLMABAHÇE'DE!
Transferde Konyaspor ile el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz, karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.
Bonservisi Sporting B'de olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.
Bu sezon 24 lig maçında oynayan Paz, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Orta saha mevkisinde forma giyen Bruno Paz, sağ bek bölgesinde de görev alabiliyor.
BAŞKA ÜLKEDE FORMA GİYMEDİ!
Portekizli futbolcu Bruno Paz, kariyerinde başka ülkenin kulüp takımında forma giymedi.
Bruno Paz'ın Sporting B'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 225 bin euro olarak gösteriliyor.
Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Paz, henüz A Takım'da şans bulamadı.
Kariyerine Belenenses altapısında başlayan Bruno Paz, Sporting'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra B takımına geçti. Geçtiğimiz sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.