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Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olan Konyaspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada seyirciler arasında sürpriz bir isim yer aldı. Yeşil-beyazlıların transferde anlaşma sağladığı Bruno Paz, müsabakayı tribünden takip etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:10
Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Bu sezonun flaş ekibi Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Yeşil-beyazlıların transferde anlaşma sağladığı Bruno Paz, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi tribünden izledi.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

BRUNO PAZ DOLMABAHÇE'DE!
Transferde Konyaspor ile el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz, karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Bonservisi Sporting B'de olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Bu sezon 24 lig maçında oynayan Paz, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Orta saha mevkisinde forma giyen Bruno Paz, sağ bek bölgesinde de görev alabiliyor.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

BAŞKA ÜLKEDE FORMA GİYMEDİ!
Portekizli futbolcu Bruno Paz, kariyerinde başka ülkenin kulüp takımında forma giymedi.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Bruno Paz'ın Sporting B'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 225 bin euro olarak gösteriliyor.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Paz, henüz A Takım'da şans bulamadı.

Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!

Kariyerine Belenenses altapısında başlayan Bruno Paz, Sporting'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra B takımına geçti. Geçtiğimiz sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.

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