Haberler Konyaspor Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Başkan Uğur İbrahim Altay, İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'ya kazandırılmasını sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve tesislerin yapımında büyük katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti
İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'ya kazandırılmasını sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve tesislerin yapımında büyük katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na tüm Konyalılar adına teşekkür eden Başkan Uğur İbrahim Altay, "İnşallah burası 9 Ağustos'tan itibaren cıvıl cıvıl bir döneme girecek. 56 ülkeden 3 binden fazla sporcuyu ağırlayacağız. Konya hazırlıklarını tamamlıyor. İslami Dayanışma Oyunları'mız hayırlı olsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı. Bisiklet sporunda üst düzey bir idman ve eğitim alanı konumuna gelmesi planlanan olimpik veledrom; 2 bin 275 seyirci kapasitesine ve 250 metre piste sahip olacak.
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