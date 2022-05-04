Haberler Konyaspor Antalya'da dev maç!

Antalya'da dev maç!

Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Konyaspor, 13 maçtır namağlup Antalyaspor’a konuk olacak.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Antalya'da dev maç!

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fatih Karagümrük'e sürpriz bir şekilde kaybeden Konyaspor, Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek isteyen ligin flaş ekiplerinden Antalyaspor'a konuk olacak. Ligde 13 maçtır bileği bükülmeyen rakibi karşısında puan kaybına tahammülü olmayan yeşil-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi hedefi için mutlak galibiyet istiyor. Mağlup oldukları Karagümrük karşılaşmasından gerekli dersleri çıkardıklarını belirten teknik direktör İlhan Palut, "Sonuna kadar Şampiyonlar Ligi hedefinin peşindeyiz. Fenerbahçe'nin puan kaybını bekleyip kalan 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Bu seriye de Antalyaspor karşısında başlayacağız" diye iddialı konuştu.

AVRUPA'DA PLAY-OFF

Konyaspor, eğer ligde Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştiremezse 3. sıradan Avrupa Ligi biletini alacak. Kupayı Trabzon kazanırsa Rus takımlarının Avrupa'dan ihracı sonrasında lig 3.'sü UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan katılma hakkı kazanacak.

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