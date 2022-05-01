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Konyaspor yıkıldı

Konyaspor, Kanarya’nın kazandığı haftada hata yapmak istemiyordu. Bytyqi ile öne geçtiler. Fatih Karagümrük, Samed ve Karamoh ile 3 puanı kaptı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Konyaspor yıkıldı

Süper Lig'e damga vuran ekiplerden Konyaspor, Şampiyonlar Ligi bileti için Fenerbahçe ile sürdürdüğü kıyasıya yarışta geride kaldı. Kanarya'nın kazandığı haftada Karagümrük'ü konuk eden yeşil-beyazlılar maça da iyi başladı. Dakikalar 23'ü gösterirken Bytyqi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Konyaspor bu golle ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Karagümrük ilk devrede rakip kalede etkili olmakta zorlandı.

KARAMOH ŞOV
Karagümrük ikinci devrede rakip kaleye daha kalabalık gitti. Tehlikeler de buldu. 81'de Karamoh'un asistinde saniyeler önce sahaya giren Samed skoru 1-1'e getirdi. Konyaspor bu gole cevap vermek isterken kalesinde bir şok gol daha gördü. Caner'in ortasında Karamoh fileleri sarstı: 2-1. Kalan bölümde kalesini iyi savunarak puanını 53'e çıkardı. Avrupa Kupaları'na katılmak için şansını sürdürdü.

KARAMOH İLK KEZ
Karagümrük'ün yıldızı Karamoh, Süper Lig kariyerinde ilk defa bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı. Fransız yıldız, Samed'in golünü hazırlarken, 3 dakika sonra da zafer golünü kaydetti.

FIRSAT KAÇTI
Konyaspor'un hocası İlhan Palut maç sonu üzgündü. Palut "İkincilik için büyük önem taşıyan maçı kaybettik. Yeniden 2. sırayı almak için gelecek malarda uğraşacağz" diye konuştu.

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