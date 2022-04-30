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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Karagümrük mağlubiyetini değerlendirdi!

Fath Karagümrük ile karşı karşıya gelen ve sahadan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut maç sonu konuştu. Yenildikleri için üzgün olduklarını dile getiren Palut, "Bugün bizim canımız yandı. Kırılma anları futbolda birçok şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi ve maalesef mağlup olduk." ifadelerine yer verdi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 19:49
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Karagümrük mağlubiyetini değerlendirdi!

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fatih Karagümrük karşısında çok kritik bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Kırılma anları futbolda birçok şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi ve maalesef mağlup olduk" dedi.

"KRİTİK BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok kritik bir mağlubiyet aldıklarını kaydederek sözlerine başlayan İlhan Palut, ''Önemli maçtı bizim için. Aslında baktığınız zaman da, istediğimiz gibi başlayan, oyuna hakim olduğumuz, golü bulduğumuz, skoru artırabileceğimiz şanslar yakaladığımız, domine ettiğimiz bir ilk yarıydı. İkinci yarıda biraz daha rakimiz iyi başlasa da, hala kontra atakları bulan, rakibi eksik yakalayan takım Konyaspor'du, bizdik. Oyunun temposu düşmüşken artık 2-0 bulamıyorsak, oyunu kontrol içerisinde bitirmeyi planlarken, üst üste gelen 2 golle maalesef çok kritik bir mağlubiyet aldık. Gerçekten çok üzgünüm. İkinci yarıdaki futbol tabii ki tatmin edici hiç değildi ama buna rağmen yenilebileceğimiz bir ortam sahada var mıydı? Hiçbir şekilde yoktu. Ama işte dediğim gibi futbol, belki bundan insanların ilgisini çekiyor ama bugün bizim canımız yandı. Kırılma anları futbolda birçok şeyi belirliyor. Bugün hatalarımızla beraber kırılma anları da aleyhimize işledi ve maalesef mağlup olduk'' dedi.

"DAHA SAKİN OLMAMIZ LAZIM"

Palut, maçın son dakikalarında yaşanan gerginliklerle alakalı ise, ''Tabii bir kere kaybetmeyi de taşıyabilmek lazım. Bazen de kazanmayı da kaldırabilmek, hazmedebilmek lazım. Bunların hepsini bir arada düşünebiliriz. Ama total baktığınız zaman evet bizde kazanacağımızı düşündüğümüz bir maçın bir anda elimizden kaymasının vermiş olduğu belki gerginlik. Diğer tarafa baktığınız zaman bir anda geriden gelip maçı almış olmanın belki fazla heyecanı. Bazı elektriklenmeler oldu. Topu almaya gittim. Çünkü orada kulübeye giden bir top vardı ve vermek istemediler. Ben sadece oyun başlaması derdindeyim. Ondan sonra da arkamda neler oluyor, neler bitiyor, bilmiyorum ama duyduklarım var. Şu var, biz futbol adamlarıyız. Defalarca birbirimizle karşı karşıya geleceğiz. Böyle gerilmeler olabiliyor maçlarda; ama bunu burada da bizim de bitirmemiz lazım. Belki daha sakin olmamız lazım. Kendimize bu dersi çıkarabiliriz. Karşı tarafta kendine ders çıkaracak, yorumlama yeteneği var mı, yok mu? Onu da, onlar kendi kararlarını verecektir' diye konuştu.

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