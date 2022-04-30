Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında, futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin son haftalarına girilirken Konyaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz.
KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Ahmed Musa, Adnan Uğur, Biglia, Emre Mor, Borini, Pesic