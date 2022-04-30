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Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Heyecan dolu maçta Konyaspor ligi ikinci sırada bitirmek adına hata yapmamak isterken Fatih Karagümrük ise namağlup serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Konyaspor - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 16:11
Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında, futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin son haftalarına girilirken Konyaspor, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimiz üzerinden yapabilirsiniz.

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Ahmed Musa, Adnan Uğur, Biglia, Emre Mor, Borini, Pesic

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