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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında kritik bir maça çıkan ve sahadan 3-2'lik üstünlükle ayrılan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut maç sonrası açıklamalarda bulundu. Palut "Burada kazanmak değerli, 3 puanı hanemize yazdırdık ama bu maç bize dersler verdi" şeklinde konuştu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 19:31
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu!

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek karşılaşmaya iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Ardından golü de bulduklarını belirten Palut, "Sonrasında Malatyaspor 10 kişi kaldı, bunun üzerine bir tane daha gol bulduk. Yani maçın kolaylaşması adına bütün fırsatlar belki bizim ayağımıza kadar geldi ama futbol çok ciddi bir oyun. İkinci yarı beklenilen tempomuzu artırıp belki skor anlamında oyunu daha da rahatlatmamız gerekirken bir anda üst üste hatalar yapmaya başladık. Hatalarımız süre geldi ve çok sıkıntıyla maçı bitirdik. Burada kazanmak değerli, 3 puanı hanemize yazdırdık ama bu maç bize dersler verdi. Rakip kaç kişi olursa olsun, rakibin ligdeki konumu ne olursa olsun futbol ciddiyet isteyen bir oyun. Şükür ediyorum ki bugünkü bir anlık konsantre kaybımızın bedelini çok ağır ödemedik. Oyuncularımızla tabii ki bunu değerlendireceğiz. Oyuncularımıza bu mantaliteyi yüklemesi gereken de en başta benim. Üç puana sevineceğiz, derslerimizi alacağız geri kalan sürede de yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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