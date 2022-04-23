Hedefimiz 5'te 5 yapmak

Konyaspor ile 2 yıl daha kontratını uzatan başarılı orta saha Soner Dikmen, taraftara Şampiyonlar Ligi sözü verdiklerini söyledi. Yarın deplasmanda Y.Malatya karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini vurgulayan Dikmen, "Son Beşiktaş maçına kadar mücadelemizi gösterip, F.Bahçe'nin aldığı sonuçları takip edeceğiz. Artık iş kendi elimizde değil; ama 5 maçlık galibiyetler olacak. Belki mağlubiyetler olacak F.Bahçe adına. Biz elimizden gelen gayreti gösterip artık 2.'lik mi, 3.'lük mü nasip olur ona göre hedef belirleyeceğiz" yorumunu yaptı.

TARİH YAZACAĞIZ

Bu sezon 33 maçta 3 gol, 3 asist katkısıyla oynayan 28 yaşındaki dinamo, Şampiyonlar Ligi müziğini Konya'ya dinletmek için çalıştıklarının altını çizdi. Tecrübeli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi dediğinizde bile insanın içinde bir ürperti oluyor, bir tebessüm oluşuyor. Çok büyük bir arena. Konyaspor olarak daha önce böyle bir atmosferde bulunmadık. Şu an tek hedefimiz bu camiaya, bu taraftarlara bir sözümüz var ve o sözü yerine getirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğini bu kentte, bu şehirde dinletmek istiyoruz" ifadelerini kullanarak umut dağıttı.

İLHAN PALUT'UN FORMATI COŞTURDU

Soner Dikmen, İlhan Palut'a da ayrı bir parantez açtı. Takım oyuncusu olduğunu altını çizen Dikmen, "İlhan Palut'un da bunda katkısı büyüktür. Oyun sisteminde çift altıdan ziyade sekizin altı olabileceği, altının sekize dönüşebileceği bir format belirledi. O format da tuttu. Bu da asist ve gole katkı oldu diyebilirim" dedi.