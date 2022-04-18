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Konyaspor pes etmiyor

Anadolu Kartalı, her iki yarıda attığı ikişer golle evinde üst üste 3. kez kazanıp Devler Ligi iddiasını sürdürdü.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Konyaspor pes etmiyor

İkincilik yarışındaki Konyaspor, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen G.Antep FK'yi ağırladı. Maça hızlı başlayan Anadolu Kartalı, 31'de Çekiçi'yle öne geçti. Ardından G.Antep'te 36'da Doğan kırmızı gördü. 41'de Hassan'ın kafa vuruşu direkten döndü. Mısırlı yıldız 43'te ise ağları sarsıp devre skorunu belirledi.

GOL SAĞANAĞI

Konya ekibi, 2. yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. 56'da Hadziahmetovic, farkı üçe çıkardı. 87'de Muhammet takımını umutlandırsa da 90+4'te Michalak son sözü söyledi: 4-1. Yeşil-beyazlılar, F.Bahçe'yi takibi sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan G.Antep ise deplasmanda 5'te sıfır çekerken, son 10 maçta sadece G.Saray'ı yendi.

TAKIMDAN MEMNUNUM

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, G.Antep FK galibiyetini değerlendirdi. Palut, "Genel anlamda takımın oyunundan mücadelesinden, ciddiyetinden, Rize mağlubiyeti sonrası verdiği reaksiyondan memnunum" dedi.

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