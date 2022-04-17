Haberler Konyaspor Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Takımın verdiği reaksiyondan memnunum"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Takımın verdiği reaksiyondan memnunum"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Ev sahini ekibin 4-1'lik net skorla kazandığı mücadelenin ardıdnan teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Genel anlamda bugün takımın oyunundan, mücadelesinden, ciddiyetinden, mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyondan memnunum." ifadelerine yer verdi. İşte Palut'un açıklamalarının detayları...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 17:09
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Takımın verdiği reaksiyondan memnunum"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep ekibinin 10 kişi kalmasıyla işlerin kendileri için biraz daha kolaylaştığını belirterek, "Genel anlamda bugün takımın oyunundan, mücadelesinden, ciddiyetinden, mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyondan memnunum" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında iç sahada Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettikleri maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Rize'de hayal kırıklığına uğradıklarını kaydederek sözlerine başlayan Palut, "Hem 3 puan kaybettik, hem de ikincilik yarışındaki avantajımızı rakibimize verdik. Onun ertesinde bir kırılma yaşamama adına, diğer maçlardan önce de gereksiz bir strese girmeme adına Gaziantep maçı son derece önemliydi. Gaziantep takımı potansiyelli oyunculardan oluşan, sahada her an skoru değiştirebilecek oyuncuları olan tehlikeli bir rakipti" şeklinde konuştu.

"KIRMIZI KART VE İKİNCİ GOL İŞLERİ KOLAYLAŞTIRDI"

Maçın başıyla beraber oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını aktaran İlhan Palut, "İyi bir dakikada Endri ile golü bulduk. Ondan sonra kırmızı kart ve ikinci gol işleri bizim adımıza biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı. İki tane gol bulduk. Genel anlamda takımın oyunundan mücadelesinden, ciddiyetinden, mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyondan memnunum. Tabii ki negatif yönlerimiz yok muydu? Mutlaka vardı. 10 kişilik rakibe karşı pozisyonlar verdik. Üstüne bir tane de gol yedik. Bugünden de negatif anlamda çıkar adımlarımız bunlar oldu. Devam edeceğiz" diye konuştu.

DİĞER
Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftardan paylaştı kısa sürede gündem oldu! "Sevmek ayıp mı yahu!"
Kavga eden arkadaşlarına desteğe gitmesine babası izin vermedi! Balkondan atladı kolu kırıldı
F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo...
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor Devler Ligi aşkına!
Konyaspor Gaziantep FK maçı CANLI
Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? 18 Nisan Maske zorunluluğu kalkıyor mu? | Bilim Kurulu kararı ne olacak?
Christopher Lambert'ten flaş ölümsüzlük açıklaması! "Seçeneğimz olsaydı..."
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balotelli Trabzonspor maçında oynamayacak! Balotelli Trabzonspor maçında oynamayacak! 17:18
İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu! İlhan Palut maç sonu açıklamalarda bulundu! 17:09
Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Giresunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 17:08
Trabzonspor - Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor - Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı! 16:53
İZLE | Toroğlu'dan MHK açıklaması! "İstifa etmedi, ettirildi" İZLE | Toroğlu'dan MHK açıklaması! "İstifa etmedi, ettirildi" 16:37
Sivasspor - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman? 16:25
Daha Eski
Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? 16:15
Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta? Sporting Lizbon - Benfica maçı saat kaçta? 16:12
Nice 4 maç sonra kazandı! Nice 4 maç sonra kazandı! 16:08
F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo... F.Bahçe'den dev transfer başarısı! Miguel Crespo... 16:04
PSV - Ajax maçı saat kaçta? PSV - Ajax maçı saat kaçta? 15:54
Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI Kasımpaşa - Adana Demirspor | CANLI 15:53