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Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor ile Gaziantep FK, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 11:00
Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor - Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 17 Nisan Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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