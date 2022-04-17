Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Konyaspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Konyaspor - Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Gaziantep FK maçı 17 Nisan Pazar günü saat 13.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.