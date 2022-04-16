Finale hazır

Süper Lig'de Rizespor deplasmanından iki kırmızı kart ve 2-1'lik yenilgiyle ağır hasarlı dönen Konyaspor, ikinci sırayı da Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından zorlu maçlar öncesinde kenetlendi. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor ile oynayacağı iki kritik karşılaşmaya adeta final gözüyle bakıyor. Sezon başından beri peşinde olduğu Şampiyonlar Ligi hedefi için takımla devamlı toplantılar yapan teknik direktör İlhan Palut'un öğrencilerine, "Yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kaybedilen hiçbir şey yok. O yüzden kimsenin moralini bozmasını istemiyorum. Önümüzde kritik karşılaşmalar var" dediği belirtildi.