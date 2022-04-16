Haberler Konyaspor Finale hazır

Finale hazır

Rize’den yenilgiyle dönüp ikinciliği Fenerbahçe’ye kaptıran Konyaspor G.Antep ve Malatya ile oynayacağı iki kritik maça final gözüyle bakıyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Finale hazır

Süper Lig'de Rizespor deplasmanından iki kırmızı kart ve 2-1'lik yenilgiyle ağır hasarlı dönen Konyaspor, ikinci sırayı da Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından zorlu maçlar öncesinde kenetlendi. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor ile oynayacağı iki kritik karşılaşmaya adeta final gözüyle bakıyor. Sezon başından beri peşinde olduğu Şampiyonlar Ligi hedefi için takımla devamlı toplantılar yapan teknik direktör İlhan Palut'un öğrencilerine, "Yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kaybedilen hiçbir şey yok. O yüzden kimsenin moralini bozmasını istemiyorum. Önümüzde kritik karşılaşmalar var" dediği belirtildi.

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