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Guilherme: Biz Konya'yız

İkinciliği F.Bahçe’ye kaptıran Konya’da Brezilyalı sol bek Guilherme, “Biz sahada, siz tribünde Türkiye’ye bir kez daha Konya’nın futbol şehri olduğunu göstermeliyiz” dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Guilherme: Biz Konya'yız

Süper Lig'de bitime 6 hafta kala Şampiyonlar Ligi hedefinden sapmak istemeyen Konyaspor, Rizespor yenilgisini Gaziantep FK'yle telafi etmek istiyor. Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya, Konya'ya kenetlenme çağrısında bulundu. 32 yaşındaki tecrübeli sambacı, "Bugüne kadar konumumuzu kabullenemeyen herkese ve her şeye karşı mücadele ettik. Bizler sahada, sizler tribünde Türkiye'ye bir kez daha Konya'nın futbol şehri olduğunu göstermeliyiz. Konyaspor ailem; unutmayın ki beraber daha güçlüyüz ve biz Konyaspor'uz" ifadelerini kullandı.

ARTIK KREDİMİZ KALMADI
Konyaspor'un Rizespor'a mağlup olması ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesinin ardından Fenerbahçe 59 puanla ikinci, Konyaspor ise 58 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kalan 6 haftada birbirinden zorlu maçlar oynanırken Anadolu Kartalı bu süreçte minimum hata yaparak Fenerbahçe'nin takılmasını bekleyecek. İlhan Palut'un futbolcularını, "Artık kredimiz kalmadı. Lig yeni başlıyormuş gibi coşkulu bir şekilde oynayıp, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşacağız" şeklinde motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

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