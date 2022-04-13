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Konya kenetlendi

Rize yenilgisiyle ikincilikten düşen Konyaspor, G.Antep FK ve Y.Malatya’yla oynayacağı kritik maçlara final gözüyle bakıyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Konya kenetlendi

Süper Lig'de Rize deplasmanından iki kırmızı kart ve 2-1'lik yenilgiyle ağır hasarlı dönen Konyaspor, ikinci sırayı da Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından zorlu maçlar öncesi kenetlendi. Yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor ile oynayacağı iki kritik maça final gözüyle bakıyor. Şampiyonlar Ligi hedefi için takımla devamlı toplantılar yapan teknik direktör İlhan Palut'un öğrencilerine, "Yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kaybedilen hiçbir şey yok. O yüzden kimsenin moralini bozmasını istemiyorum. Önümüzde kritik karşılaşmalar var" dediği belirtildi.

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