Konyaspor Rize'ye hazır!

Konyaspor, Şampiyonlar Ligi hedefi için düşme hattındaki Rize'yle kritik bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi için kenetlenen Anadolu Kartalı, 14. Haftadan beri bırakmadığı ikincilik koltuğunu en azından sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'yle taçlandırmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut, Rize'de takımından Göztepe maçındaki gibi coşkulu bir futbol beklediğini vurguladı.

KULAKLAR DERBİDE

Rize'de kazanarak önemli bir engeli daha aşmak isteyen yeşil-beyazlılar, bir yandan da ikincilik yarışındaki takipçilerinden Fenerbahçe'ye kulak kesilecek. Konyaspor camiasının kulağı, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde olacak. Konya ekibi, Süper Lig'deki pozisyonları gereği, bu hafta derbide Galatasaray'ın kazanmasını, en azından kaybetmemesini bekleyecek.

CIKA'DAN GÖZDAĞI

Rize'de boy gösterecek Konyaspor'un en önemli kozlarından birisi de Arnavut golcüsü Sokol Cikalleshi olacak. Cikalleshi, Göztepe galibiyetinde gol perdesini açan isim olurken, gol sayısını da 10'a yükseltti. Takım olarak Şampiyonlar Ligi hedefine odaklandıklarını belirten 31 yaşındaki tecrübeli santrfor, "Önümüzdeki zorlu maçlardan iyi sonuçlar alarak hedefimize ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz doğrultusunda Rize'yi yenip hem de deplasmanda ilk galibiyeti almak istiyoruz" dedi.