İkincilik aşkına

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un takipçisi, ancak daha çok Fenerbahçe'yle ikincilik yarışı içerisinde olan Konyaspor, Göztepe galibiyetiyle yarışı sürdürdü. Düşmeme mücadelesi veren rakibini Cikalleshi, Oğulcan ve Bytyqi'yle deviren yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin da kazanmasıyla aradaki puan farkı korundu. Yeşil-beyazlılar, bu hafta Rize'de bir final maçına daha çıkacak.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Rize'de de Göztepe maçı gibi benzer bir stratejik karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Palut, "Son 7 maç artık, her maç çok zor. Bir benzer stratejik maç da Rize'de bizi bekleyecek. Çünkü rakibimiz var olan dezavantajını bir umuda çevirme adına bir şekilde reaksiyon vermek isteyecektir sahasında. Bizim de bir hedefimiz var. Ona tutunma adına devam etmemiz lazım" diye iddialı konuştu.

CİKALLESHİ VARSA SORUN YOK

Konyaspor'un Arnavut yıldızı Sokol Cikalleshi, bir önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçının ardından suskunluğunu bozdu. 31 yaşındaki santrfor, Göztepe maçında gol perdesini açan isim olurken, gol sayısını da 10'a yükseltmeyi başardı.

OĞULCAN'DAN MÜTHİŞ FUTBOL

Göztepe maçında cezalı Soner Dikmen'in yerine 11'de oynayan Oğulcan Ülgün, performansıyla dikkat çekti. 1 gol, 1 asistle maça damga vuran 23 yaşındaki ön libero, enerjisiyle orta alana kalite kattı. Bu sezon ilk kez gol ve asist siftahı yapan genç dinamo, 76 dakika sahada kaldı.