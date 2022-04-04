Konya Göz-Göz'ü sahadan sildi

Süper Lig'in bu sezonki flaş ekibi Konyaspor, düşme hattında yer alan rakibi Göztepe'yi 3-0 yendi. Mücadeleye hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, henüz 6. dakikada Cikalleshi'nin sayısıyla öne geçerken, 28'de Oğulcan'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Göztepe ise 45'te 10 kişi kaldı.

NDIAYE KIZARDI

Cherif Ndiaye gördüğü kırmızı ile takımını 10 kişi bıraktı. Avantajı iyice ele alan Konyaspor 71'de Zymer Bytyqi'nin golüyle zaferi perçinledi. Anadolu ekibi böylece zirve takibini sürdürmüş oldu. Göztepe ise üst üste 8. maçını da kaybedip iyice moral bozdu.

TARAFTAR STATTAN ÇIKMADI

Mücadele boyunca oyunculara ve teknik direktör İlhan Palut'a tezahüratlar yapan Konyasporlu taraftarlar, son düdüğün ardından stattan ayrılmadı. Marşlarla coşkuya devam eden yeşil beyazlılar, takımı tribünlere çağırdı. Futbolcular da taraftarlara üçlü çektirdi. Palut da gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.