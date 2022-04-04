Haberler Konyaspor Konya Göz-Göz'ü sahadan sildi

Konya Göz-Göz'ü sahadan sildi

Konyaspor; Cikalleshi, Oğulcan ve Bytyqi’nin golleriyle kazanıp . zirve takibini sürdürdü. Göztepe ise üst üste 8. maçını kaybetti.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Konya Göz-Göz'ü sahadan sildi

Süper Lig'in bu sezonki flaş ekibi Konyaspor, düşme hattında yer alan rakibi Göztepe'yi 3-0 yendi. Mücadeleye hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, henüz 6. dakikada Cikalleshi'nin sayısıyla öne geçerken, 28'de Oğulcan'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Göztepe ise 45'te 10 kişi kaldı.

NDIAYE KIZARDI
Cherif Ndiaye gördüğü kırmızı ile takımını 10 kişi bıraktı. Avantajı iyice ele alan Konyaspor 71'de Zymer Bytyqi'nin golüyle zaferi perçinledi. Anadolu ekibi böylece zirve takibini sürdürmüş oldu. Göztepe ise üst üste 8. maçını da kaybedip iyice moral bozdu.

TARAFTAR STATTAN ÇIKMADI
Mücadele boyunca oyunculara ve teknik direktör İlhan Palut'a tezahüratlar yapan Konyasporlu taraftarlar, son düdüğün ardından stattan ayrılmadı. Marşlarla coşkuya devam eden yeşil beyazlılar, takımı tribünlere çağırdı. Futbolcular da taraftarlara üçlü çektirdi. Palut da gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.

DİĞER
Son dakika: Erman Toroğlu Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! “Maçta hakem hatası var…”
Edwina Sponza’dan ayrılıp Gülcan Arslan ile yakınlaşan İbrahim Kutluay'dan şoke eden ihanet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor