Konyaspor - Göztepe: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 31. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Konyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; Sokol Cikalleshi, Oğulcan Ülgün ve Zymer Bytyqi kaydetti.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 58'e çıkardı ve Fenerbahçe'den ikincilik koltuğunu geri aldı.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 45. dakikasında Göztepeli Cherif Ndiaye direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.