42 bin 11 olalım

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yarın sahalarında oynayacakları kritik karşılaşmada yeşil-beyazlı taraftarların stadı doldurmasını istedi. Başkan Özgökçen, Pazar günü Konya'da oynanacak olan Göztepe karşılaşmasına tüm taraftarları beklediklerini söyledi. Sosyal medya hesabından Konyaspor taraftarına seslenen Başkan Özgökçen, kritik karşılaşmada sahada 11 kişi değil 42 bin kişinin olmasının gerektiğini ifade etti. Özgökçen açıklamasında, "Pazar günü Göztepe maçı için yaptırdığımız 42 bin bayrak statta Konyaspor sevdalılarını bekliyor olacak. Takımımızın sahaya 11 değil 42 bin 11 kişi çıktığını herkese göstermek için hep beraber tribünde olalım" ifadelerine yer verdi.