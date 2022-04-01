Kredimiz yok!

Teknik direktör İlhan Palut, "İkincilik yarışında rakiplerimizle puan farkı çok azaldı ve artık kredimiz kalmadı. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Ama bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Kendi sahamızda verebileceğimiz en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız. İnşallah güzel bir sonuçla ayrılırız" dedi.

TAKIMA UYARI

İlhan Palut, son dönemdeki inişli-çıkışlı performanslarının nedenini de açıkladı. Başarılı teknik adam, "Takım savunması dışında genel maçlar arası hatta maçların devreleri arası takımımda olmaması gerektiği kadar artıeksi değişmeler olduğunu görüyorum. Ligin boyu çok kısaldı. Tekrar bir istikrar yakalamalıyız. Takım savunması da bu istikrarı yakalamamız gereken parametrelerin en başında geliyor" diye konuştu.

ABDÜLKERİM VE AMIR YETİŞECEK

Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. İlhan Palut, idmanda daha çok pas çalışmaları üzerinde durdu. İdmana hafif sakat olan Amir Hadziahmetovic ve stoper Abdülkerim Bardakçı katılmadı. İki futbolcunun da maça yetişeceği öğrenildi.