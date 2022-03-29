Müthiş uyumluyuz

Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı sol bek Guilherme, önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, takımın yükselen ivmesi için, "Oyuncular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarının da birleşmesi ile bu sene çok iyi bir uyum yakaladık. Şehir bizi destekliyor ve bu bizim için çok önemli. Lige başlarken öncelikli hedefimiz ligde kalmaktı. Şimdiki hedefimiz ligi 2. bitirip Avrupa'ya gitmek" ifadesini kullandı

AHMET ÇALIK İÇİN OYNUYORUZ

Guilherme, trafik kazasında vefat eden Ahmet Çalık için ise hislerini duygu dolu sözlerle aktardı. 31 yaşındaki savunmacı, "Şu anda Ahmet nerede olursa olsun, olduğu yerden bize baktığını biliyorum. Bize çok büyük bir güç veriyor. Olduğu yerden hepimize güç veriyor ve koruyor buna eminiz. Takım arkadaşlarımızla beraber aramızda bir söz verdik; çıktığımız her maçta sahada Ahmet'in ruhu aramızda oluyor ve onun için de oynuyoruz" diye konuştu.

SADECE KONYASPOR VAR

Bu sezon 31 maçta 3 gol, 5 asist katkısı sağlayan Guilherme, Konyaspor'da mutlu olduğunu belirtti. 31 yaşındaki sambacı, "Geleceği bilemeyiz ama şu an kafamdaki tek düşüncem Konyaspor'u Avrupa'ya götürmek. Gerçekten Konya'yı çok seviyorum. Dürüstçe konuşursam Konyaspor'dan başka takımda kendimi görmüyorum. Ekip olarak eğer beraber yüksek bir performans sağlamazsak benim kişisel performansımın pek önemi kalmaz. Biz bu sene ekip olarak çok iyiyiz" ifadelerini kullandı.

SKUBIC REKOR PEŞİNDE

Konyaspor'a 2015- 16'da gelen Skubic, 209 lig maçına çıktı. 32 yaşındaki Sloven sağ bek, kalan 8 karşılaşmada da forma giyerse maç sayısını 217'ye çıkaracak ve 221 ile yeşil-beyazlılarda Süper Lig'de en çok oynayan Ömer Ali Şahiner'in rekoruna yaklaşacak. Kontratı bitecek olan Skubic, takımda kalırsa Konyaspor'un tarihine adını yazdıracak. Tecrübeli savunmacı, hem Süper Lig hem de toplamda Konyaspor'un en çok forma giyen yabancı oyuncu rekorunu ise elinde bulunduruyor

İLHAN PALUT GÜVEN AŞILADI

Guilherme, teknik direktörleri İlhan Palut'un da takıma olan yaklaşımını övdü. Brezilyalı sol bek, "Bence en büyük taktiği oyuncularına duymuş olduğu güven. Oyuncularının kalitesini gördü ve tüm teknik ekiple beraber biz oyunculara çok büyük bir güven aşıladı. Şu ana kadar sahada oynadığımız heyecanlı, aktif futbolla da sanırım biz bunu yansıtabildik" değerlendirmesinde bulundu.