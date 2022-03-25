Bardakçı ve Amir borsası

Konyaspor'da birçok takımın radarındaki Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic, transferin gözdesi durumunda. 27 yaşındaki stoper Abdülkerim, 27 maçta 4 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki Boşnak ön libero Amir Hadziahmetovic de 29 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.
Konyaspor'da birçok takımın radarındaki Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic, transferin gözdesi durumunda. 27 yaşındaki stoper Abdülkerim, 27 maçta 4 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki Boşnak ön libero Amir Hadziahmetovic de 29 maçta 1 gol, 2 asist yaptı. Yeşil-beyazlı yönetimin transferde acele etmeyeceği ve kulüp menfaatlerini göz önünde bulunduracağı öğrenildi.