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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci sırasında yer alan Konyaspor, 30. hafta maçında deplasmanda en yakın takipçisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 16:22
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, çabukluk hareketleri ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip bugün uçakla İstanbul'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

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