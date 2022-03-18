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Konyaspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan İttifak Holding Konyaspor'a başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Yıldız ismin adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 16:00
Konyaspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda 55 puanla 2'nci sırada yer alan Konyaspor, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte sakatlık şoku yaşandı. Ağrıları bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın sağ uyluk kısmında yırtık tespit edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ''Sağ uyluk üst iç kısmında ağrıları olan oyuncumuz Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tetkikleri sonucunda adduktor kas grubunda 2. derece yırtık ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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