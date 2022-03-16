Kadıköy’de dev adım

Antalya'ya yenilmesiyle ikincilik yarışında büyük mesafe kat eden Konyaspor, haftayı büyük bir avantajla kapattı. Başakşehir'e 8 puan fark atan İlhan Palut ve öğrencileri, gözünü Kadıköy'e çevirdi. Formda Fenerbahçe'yi de yenerek ikincilikten uzaklaştırmak isteyen Anadolu Kartalı, Şampiyonlar Ligi hayalini kurmaya başladı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmaya yaklaşan yeşil- beyazlılarda büyük bir heyecan var. Palut da Kadıköy'den puan ya da puanlarla ayrılmak için futbolcularını motive etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.