Haberler Konyaspor İlhan Palut’un 1 galibiyeti var

İlhan Palut’un 1 galibiyeti var

Konyaspor Teknik Direktörü İ lhan Palut, bugüne kadar Fenerbahçe'ye Göztepe ve Konyaspor'la rakip oldu. İşte detaylar ve Süper Lig'den haberler...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:50
İlhan Palut’un 1 galibiyeti var

Başarılı çalıştırıcı, 5 kez karşılaştığı sarı-lacivertliler önünde 1 kez sahadan galip ayrılırken, 3 defa da mağlubiyet yaşadı. 1 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

GİRESUNSPOR COŞTU BİR KERE
Göztepe ve Rize'den sonra G.Antep'i de yenen Giresunspor, Antalya deplasmanında 4'te 4 yapmak istiyor. Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, "İyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı bu hafta deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında da sürdürmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

TRİBÜNÜ DOLDURUN
Ligde son 6 maçta 11 puan alarak moral bulan Altay'da Poko, taraftardan destek istedi. Gabonlu ön libero, "Her maçta tribünleri hınca hınç doldurmalarını bekliyorum" diye konuştu.

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