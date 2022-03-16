İlhan Palut’un 1 galibiyeti var

Başarılı çalıştırıcı, 5 kez karşılaştığı sarı-lacivertliler önünde 1 kez sahadan galip ayrılırken, 3 defa da mağlubiyet yaşadı. 1 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

GİRESUNSPOR COŞTU BİR KERE

Göztepe ve Rize'den sonra G.Antep'i de yenen Giresunspor, Antalya deplasmanında 4'te 4 yapmak istiyor. Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, "İyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı bu hafta deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında da sürdürmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

TRİBÜNÜ DOLDURUN

Ligde son 6 maçta 11 puan alarak moral bulan Altay'da Poko, taraftardan destek istedi. Gabonlu ön libero, "Her maçta tribünleri hınca hınç doldurmalarını bekliyorum" diye konuştu.