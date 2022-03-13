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Konyaspor'a Kayserispor maçı öncesi kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olacak Konyaspor'a mücadele öncesi kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı takımda Ahmed Hassan ve Paul-Jose M'Poku'nun kadrodan çıkartıldı. Yıldız futbolcuların rahatsızlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:29
Konyaspor'a Kayserispor maçı öncesi kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak olan Konyaspor'a kötü haber geldi.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmed Hassan ve José M'Poku'nun rahatsızlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyeceklerini duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Ahmed Hassan ve José M'Poku geçirdikleri Akut Tonsillofarenjit enfeksiyonu nedeniyle Y. Kayserispor maçı kadrosundan çıkarılmışlardır." ifadelerine yer verildi.

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