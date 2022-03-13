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Kayserispor - Konyaspor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'a konuk olan Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Konyaspor'a üç puanı getiren golleri Guilherme (pen.) ve Sokol Cikalleshi (2) kaydetti. Yeşil-beyazlılar deplasmanda 3 maç sonra kazanırken, Kayserispor ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 15:34
Kayserispor - Konyaspor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibi sarı-kırmızılılar 7'de Abdulkadir Parmak ve 14'te Mario Gavranovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Geri kalan bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atan Konyaspor, 41'de Guilherme (pen.), 52 ve 61'de ise Sokol Cikalleshi'nin golleriyle üç puana uzandı: 2-3.

Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Kayserispor 38 puanda kaldı.

Deplasmanda 3 maç sonra galibiyetle tanışan Konyaspor ise puanını 55'e çıkardı. Lider Trabzonspor ile 2. sıradaki Konyaspor arasındaki puan farkı böylece 15'e düştü.

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