Kayserispor - Konyaspor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibi sarı-kırmızılılar 7'de Abdulkadir Parmak ve 14'te Mario Gavranovic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Geri kalan bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atan Konyaspor, 41'de Guilherme (pen.), 52 ve 61'de ise Sokol Cikalleshi'nin golleriyle üç puana uzandı: 2-3.

Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Kayserispor 38 puanda kaldı.

Deplasmanda 3 maç sonra galibiyetle tanışan Konyaspor ise puanını 55'e çıkardı. Lider Trabzonspor ile 2. sıradaki Konyaspor arasındaki puan farkı böylece 15'e düştü.