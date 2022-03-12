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Konyaspor seri peşinde

G.Saray’ı mağlup ederek ikincilik için avantaj sağlayan Konyaspor, Kayseri’yi de yenerek önemli bir virajı daha kayıpsız geçmek istiyor.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Konyaspor seri peşinde
Galatasaray'ı yenerek, 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Konyaspor, gözünü Kayserispor deplasmanına çevirdi. Anadolu Kartalı, ligin rahat ekiplerinden olan Kayserispor'u mağlup ederek ikincilik yolunda çok önemli bir virajı daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Rakiplerinin puan kaybetmesiyle lig ikinciliği için önemli bir avantajı eline geçiren ve en yakın takipçisi Başakşehir'e 5 puan fark atan yeşilbeyazlılar, yeni bir seri başlatmak istiyor. Taktik antrenmanda oyuncularıyla görüşen teknik direktör İlhan Palut, Galatasaray galibiyetini bir kenara bırakıp, Kayserispor maçına odaklanmalarını istedi. Yarınki karşılaşmaya tam konsantreyle çıkmaları gerektiğinin altını çizen başarılı, oyuncularından Galatasaray maçındaki aynı oyunun sözünü aldı.
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