Son dakika spor haberleri: Soner Dikmen'den Galatasaray maçı açıklaması!

İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Dikmen, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Soner, "3-4 maçtır kötüydük ama oyun olarak o kadar kötü değildik. Şanssız, talihsiz goller yiyip kırılmalar yaşıyorduk. Bir dönüm noktası olarak bakıyorduk. İyi oynayarak kazandık. Mutluyuz" dedi.

Soner, "4 maç öncesine kadar ligin en az gol yiyenlerinden biriydik. Hocamız bu hafta ikinci bölge savunması çalıştırdı ve gol yemedik" sözleriyle konuşmasını noktaladı.