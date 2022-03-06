Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası İlhan Palut konuştu! "Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca..."

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan İlhan Palut "Çok fazla ihtiyacımız vardı 3 puana. Oyun odaklı giden bir antrenörüm ama bugün bir şekilde kazanmalıydık. Özgüven sıkıntısına yol açabilirdi kötü sonuç. İnanılmaz bir baskıyla başladık. Hücumsal manada buna benzer oyunlar oynuyorduk ama kötü sonuçlardan sonra bunu anlatamıyorsun. Defansif yönden kompakt, tüm takım halinde savunma, temaslı oyun, Galatasaray'ın kısa paslarla sızmalarına karşı konsantrasyon vardı. Ligin boyu kısaldı. İniş çıkışları, form dalgalanmalarını bir kenara bırakmalıyız. Bu mücadeleyi her maçta göstermeliyiz." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ DUYDUM GÖZLERİM DOLDU"

Statta Şampiyonlar Ligi müziğinin çalmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan İlhan Palut "Ben daha içerideydim Şampiyonlar Ligi müziğini duydum. Gözlerim doldu. Duygulandım. Bir şehri buna inandırmak, bunun hayalini kurdurmak çok önemli iş. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak da kötü. Buna hakkımız yok. Ne olur bilmiyorum gerçekten. Ben takımımdan bu mücadeleyi bekliyorum. Ligin sonu bizi nereye götürür göreceğiz." ifadelerini kullandı.

