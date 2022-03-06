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Kaplan dirildi!

Sarı-kırmızılı rakibini bozguna uğratan Konyaspor, evinde Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan sonra Galatasaray’ı da yendi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Kaplan dirildi!
İttıfak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı bozguna uğratarak 4 maçlık kazanamama serisine son vermeyi başardı. Lig yarışında şampiyonluk mücadelesine girdiği Trabzonspor ile karşılaşıp 2-1 mağlup olduktan sonra düşüşe geçen yeşil-beyazlılar, ardından Kasımpaşa ile 4-4 berabere kalmıştı. Başakşehir'e 2-1, Alanyaspor'a ise 5-1 mağlup olmasına rağmen 2. sıradaki yerini koruyan Anadolu Kaplanı, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek puanını 49'a yükseltti ve yerini korumayı başardı.

BU sezon müthiş bir performans çizen Konyaspor, ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini 2-0 mağlup ederek rövanşı aldı. Mücadeleye çok hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanovic'in golleriyle maçı erken kopardı. Rakibine ciddi bir pozisyon vermeyen Konyaspor, birçok fırsatı ise harcadı. Anadolu Kaplanı, bu sezon iç sahada Fenerbahçe'yi 2-1, Beşiktaş'ı ise 1-0 yendikten sonra Galatasaray'ı da geçmeyi başardı. Sadece Trabzon ile 2-2 berabere kaldı.

AVRUPA kupalarına katılma yolunda önemli yol kat eden Konyaspor, arka arkaya iki deplasman maçına çıkacak. Önce 13 Mart'ta Kayserispor'a ardından 20 Mart'ta ise Fenerbahçe'ye konuk olacak yeşil-beyazlılar, milli ara sonrası ise Göztepe'yi ağırlayacak. Sırasıyla Ç. Rize (D), Gaziantep, Y. Malatya (D), Karagümrük, Antalya (D), Hatay ve Beşiktaş ile karşılaşacak Anadolu Kaplanı 2021-2022 sezonuna nokta koyacak. Konyaspor ligi 2. sırada bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak.

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