Kaplan dirildi!

BU sezon müthiş bir performans çizen Konyaspor, ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini 2-0 mağlup ederek rövanşı aldı. Mücadeleye çok hızlı başlayan yeşil-beyazlılar 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanovic'in golleriyle maçı erken kopardı. Rakibine ciddi bir pozisyon vermeyen Konyaspor, birçok fırsatı ise harcadı. Anadolu Kaplanı, bu sezon iç sahada Fenerbahçe'yi 2-1, Beşiktaş'ı ise 1-0 yendikten sonra Galatasaray'ı da geçmeyi başardı. Sadece Trabzon ile 2-2 berabere kaldı.
AVRUPA kupalarına katılma yolunda önemli yol kat eden Konyaspor, arka arkaya iki deplasman maçına çıkacak. Önce 13 Mart'ta Kayserispor'a ardından 20 Mart'ta ise Fenerbahçe'ye konuk olacak yeşil-beyazlılar, milli ara sonrası ise Göztepe'yi ağırlayacak. Sırasıyla Ç. Rize (D), Gaziantep, Y. Malatya (D), Karagümrük, Antalya (D), Hatay ve Beşiktaş ile karşılaşacak Anadolu Kaplanı 2021-2022 sezonuna nokta koyacak. Konyaspor ligi 2. sırada bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak.
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