Konyaspor taraftarları tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesi satışa çıtarılan 42 bin biletten 32 bin 255'i tükendi. Stadyuma akın eden binlerce taraftar, büyük destek verirken rakiplerine de sataştı. 'Galatasaray kümeye' sesleri tribünlerde yankılandı.
Konyaspor taraftarları tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesi satışa çıtarılan 42 bin biletten 32 bin 255'i tükendi. Stadyuma akın eden binlerce taraftar, büyük destek verirken rakiplerine de sataştı. 'Galatasaray kümeye' sesleri tribünlerde yankılandı.