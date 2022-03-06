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‘Galatasaray kümeye’ sesleri

Konyaspor taraftarları tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesi satışa çıtarılan 42 bin biletten 32 bin 255'i tükendi. Stadyuma akın eden binlerce taraftar, büyük destek verirken rakiplerine de sataştı. 'Galatasaray kümeye' sesleri tribünlerde yankılandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
‘Galatasaray kümeye’ sesleri
Konyaspor taraftarları tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesi satışa çıtarılan 42 bin biletten 32 bin 255'i tükendi. Stadyuma akın eden binlerce taraftar, büyük destek verirken rakiplerine de sataştı. 'Galatasaray kümeye' sesleri tribünlerde yankılandı.
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